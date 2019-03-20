Две шайбы и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Флориду» в матче НХЛ

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«Даллас Старз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Две шайбы и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Флориду» в матче НХЛ
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  • © @DallasStars

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Старз» принесли шайбы Джейми Бенна, Йона Клингберга и Александра Радулова, записавшего в свой актив дубль и голевой пас. Валерий Ничушкин очков не набрал, а голкипер Антон Худобин на лёд не выходил.

В составе «Флориды» две шайбы забросил Александр Барков. Евгений Дадонов отдал одну голевую передачу.

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 82 очка в 73 матчах. «Флорида» с 76 очками в 73 играх — 11-я на Востоке.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

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