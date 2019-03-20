Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Вашингтону» принесли голы Андре Бураковски, Бретта Коннолли, Евгения Кузнецова и Тома Уилсона. Александр Овечкин отдал голевую передачу, а Дмитрий Орлов очков не набрал.

«Нью-Джерси» ответил голом Кенни Агостино. Егор Яковлев не отличился результативными действиями.

«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 93 очка в 73 играх. «Нью-Джерси» с 63 очками в 72 играх — 14-й.

Ранее сообщалось, что «Тампа» впервые выиграла регулярный чемпионат НХЛ.

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