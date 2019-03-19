«Тампа» впервые выиграла регулярный чемпионат НХЛ

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» досрочно завоевал Президентский кубок и стал победителем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Это стало известно по итогам матча с «Аризоной Койотс», в котором «молнии» одержали победу со счётом 4:1.

Таким образом, «Тампа», набрав 116 очков в 73 матчах, досрочно стала победителем Восточной конференции, Атлантического дивизиона и завоевала Президентский кубок — награду команде, завершившей регулярный чемпионат НХЛ с наибольшим количеством очков.

Это произошло впервые в истории клуба из Флориды. Он получит преимущество своего льда во всех раундах плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Тампа» обыграла «Аризону» в матче НХЛ, Андрей Василевский отразил 28 бросков.