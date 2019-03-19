«Тампа» обыграла «Аризону» в матче НХЛ, Василевский отразил 28 бросков
- Reuters
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Лайтнинг» принесли шайбы Стивена Стэмкова, Виктора Хедмана, Энотони Чирелли и Янни Гурда. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам, а также стал автором результативной передачи. Никита Кучеров и Михаил Сергачёв очков не набрали.
За «Аризону» забил Клейтон Келлер.
Ранее сообщалось, что два клуба НХЛ интересуются российским форвардом «Салавата Юлаева».