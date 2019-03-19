«Тампа» обыграла «Аризону» в матче НХЛ, Василевский отразил 28 бросков

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Лайтнинг» принесли шайбы Стивена Стэмкова, Виктора Хедмана, Энотони Чирелли и Янни Гурда. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам, а также стал автором результативной передачи. Никита Кучеров и Михаил Сергачёв очков не набрали.

За «Аризону» забил Клейтон Келлер.

Ранее сообщалось, что два клуба НХЛ интересуются российским форвардом «Салавата Юлаева».