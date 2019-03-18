СМИ: Два клуба НХЛ интересуются российским форвардом «Салавата Юлаева»

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз» заинтересованы в приобретении форварда уфимского «Салавата Юлаева» Антона Бурдасова.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, скауты команд просматривали хоккеиста на протяжении сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

На данный момент нападающий полетел в Германию на обследования по поводу травмы колена, в связи с чем пропускает серию второго раунда Кубка Гагарина с екатеринбургским «Автомобилистом».

В текущем сезоне он сыграл 52 матча, забросил 19 шайб и сделал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в «Рейнджерс» надеются в ближайшее время подписать контракт с хоккеистом «Трактора» Кравцовым.