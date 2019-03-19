КХЛ переквалифицировала наказание Макарова за нарушение на Капризове

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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрел эпизод после обращения московского ЦСКА, в котором нападающий столичного «Динамо» грубо сыграл против форварда армейцев Кирилла Капризова.
КХЛ переквалифицировала наказание Макарова за нарушение на Капризове
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«Принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Игоря Макарова», — говорится на официальном сайте лиги.

КХЛ переквалифицировала наказание штрафом «2+10» на «5+20», а также Макаров теперь будет обязан выплатить денежный штраф.

Во втором периоде третьего матча серии второго раунда Кубка Гагарина Капризов получил удар в голову от форварда Макарова, после чего не смог продолжить игру. 

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу ЦСКА. 

Ранее главный тренер ЦСКА высказался о травме Капризова в матче плей-офф КХЛ с «Динамо».

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