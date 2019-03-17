Главный тренер ЦСКА высказался о травме Капризова в матче плей-офф КХЛ с «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал повреждение игрока своей команды Кирилла Капризова, которое он получил в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным «Динамо».

«У нас, по-моему, года три назад была история: случайно попали игроку сборной в голову. Виновного то ли на четыре, то ли на пять матчей дисквалифицировали. Только что не кастрировали», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также заявил, что, по словам рефери, удар в челюсть Капризова был недостаточно сильным.

«Комментировать ничего нельзя. Я не врач. Третий период он не играл», — сказал Никитин.

Во втором периоде Капризов получил удар в голову от форварда «Динамо» Игоря Макарова. Нападающий бело-голубых после этого получил штраф «2 + 10», а Капризов не вышел на третью двадцатиминутку игры.

Ранее ЦСКА обыграл «Динамо» и повёл в серии второго раунда плей-офф КХЛ.