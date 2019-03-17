Главный тренер ЦСКА высказался о травме Капризова в матче плей-офф КХЛ с «Динамо»

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал повреждение игрока своей команды Кирилла Капризова, которое он получил в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным «Динамо».
Главный тренер ЦСКА высказался о травме Капризова в матче плей-офф КХЛ с «Динамо»
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«У нас, по-моему, года три назад была история: случайно попали игроку сборной в голову. Виновного то ли на четыре, то ли на пять матчей дисквалифицировали. Только что не кастрировали», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также заявил, что, по словам рефери, удар в челюсть Капризова был недостаточно сильным. 

«Комментировать ничего нельзя. Я не врач. Третий период он не играл», — сказал Никитин.

Во втором периоде Капризов получил удар в голову от форварда «Динамо» Игоря Макарова. Нападающий бело-голубых после этого получил штраф «2 + 10», а Капризов не вышел на третью двадцатиминутку игры.

Ранее ЦСКА обыграл «Динамо» и повёл в серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить