Главный тренер ЦСКА высказался о травме Капризова в матче плей-офф КХЛ с «Динамо»
- © Alexander Kulebyakin
- globallookpress.com
«У нас, по-моему, года три назад была история: случайно попали игроку сборной в голову. Виновного то ли на четыре, то ли на пять матчей дисквалифицировали. Только что не кастрировали», — цитирует специалиста «Чемпионат».
Он также заявил, что, по словам рефери, удар в челюсть Капризова был недостаточно сильным.
«Комментировать ничего нельзя. Я не врач. Третий период он не играл», — сказал Никитин.
Во втором периоде Капризов получил удар в голову от форварда «Динамо» Игоря Макарова. Нападающий бело-голубых после этого получил штраф «2 + 10», а Капризов не вышел на третью двадцатиминутку игры.
Ранее ЦСКА обыграл «Динамо» и повёл в серии второго раунда плей-офф КХЛ.