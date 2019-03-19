СМИ: Британский миллиардер намерен купить «Челси» у Абрамовича

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф намерен приобрести лондонский футбольный клуб «Челси», владельцем которого является россиянин Роман Абрамович.

Об этом сообщает The Times.

По информации издания, Абрамович рассчитывает продать клуб не менее чем за €2,2 млрд. При этом россиянин приобретал коллектив 15 лет назад за гораздо меньшую сумму.

Рэтклиффа в данной ситуации смущает цена за «Челси». К тому же в случае покупки именно ему придётся заниматься реконструкцией стадиона «Стэмфорд Бридж».

Рэтклифф занимает 110-е место в рейтинге Forbes. Ему уже принадлежит швейцарский футбольный клуб «Лозанна» и британская шоссейная велокоманда Team Sky.

Ранее «Челси» подал в УЕФА жалобу на проявление расизма в матче с киевским «Динамо».