СМИ: Британский миллиардер намерен купить «Челси» у Абрамовича

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Британский бизнесмен Джим Рэтклифф намерен приобрести лондонский футбольный клуб «Челси», владельцем которого является россиянин Роман Абрамович.
СМИ: Британский миллиардер намерен купить «Челси» у Абрамовича
  • ©Ki Price/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Times.

По информации издания, Абрамович рассчитывает продать клуб не менее чем за €2,2 млрд. При этом россиянин приобретал коллектив 15 лет назад за гораздо меньшую сумму. 

Рэтклиффа в данной ситуации смущает цена за «Челси». К тому же в случае покупки именно ему придётся заниматься реконструкцией стадиона «Стэмфорд Бридж».

Рэтклифф занимает 110-е место в рейтинге Forbes. Ему уже принадлежит швейцарский футбольный клуб «Лозанна» и британская шоссейная велокоманда Team Sky.

Ранее «Челси» подал в УЕФА жалобу на проявление расизма в матче с киевским «Динамо».

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