СМИ: Британский миллиардер намерен купить «Челси» у Абрамовича
- ©Ki Price/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает The Times.
По информации издания, Абрамович рассчитывает продать клуб не менее чем за €2,2 млрд. При этом россиянин приобретал коллектив 15 лет назад за гораздо меньшую сумму.
Рэтклиффа в данной ситуации смущает цена за «Челси». К тому же в случае покупки именно ему придётся заниматься реконструкцией стадиона «Стэмфорд Бридж».
Рэтклифф занимает 110-е место в рейтинге Forbes. Ему уже принадлежит швейцарский футбольный клуб «Лозанна» и британская шоссейная велокоманда Team Sky.
Ранее «Челси» подал в УЕФА жалобу на проявление расизма в матче с киевским «Динамо».