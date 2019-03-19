Пихлер заявил, что доволен ходом расследования на основании его показаний о Родченкове

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Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал, как проходит расследование на основании его показаний об информаторе Всемирного антидопингового агентства и экс-главе московской лаборатории Григории Родченкове.
Пихлер заявил, что доволен ходом расследования на основании его показаний о Родченкове
  • ©Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Нет, пока новостей нет, но дело движется в правильном направлении», — приводит слова Пихлера ТАСС.

В декабре 2018 года Пихлер назвал ложью заявления Родченкова о нарушении российскими спортсменами антидопинговых правил и планировал созвать пресс-конференцию, на которой собирался подробно объяснить свою позицию, но в итоге её отменил, а в январе 2019 года передал в Международный союз биатлонистов (IBU) данные, указывающие на ложные свидетельства Родченкова в деле о допинге в российском спорте.

Ранее Пихлер рассказал, что не разделяет позицию Себастьяна Самуэльссона относительно Александра Логинова.

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