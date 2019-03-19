Пихлер заявил, что доволен ходом расследования на основании его показаний о Родченкове
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«Нет, пока новостей нет, но дело движется в правильном направлении», — приводит слова Пихлера ТАСС.
В декабре 2018 года Пихлер назвал ложью заявления Родченкова о нарушении российскими спортсменами антидопинговых правил и планировал созвать пресс-конференцию, на которой собирался подробно объяснить свою позицию, но в итоге её отменил, а в январе 2019 года передал в Международный союз биатлонистов (IBU) данные, указывающие на ложные свидетельства Родченкова в деле о допинге в российском спорте.
Ранее Пихлер рассказал, что не разделяет позицию Себастьяна Самуэльссона относительно Александра Логинова.