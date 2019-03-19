Российские кёрлингистки обыграли команду США на ЧМ в Силькеборге

Женская сборная России одержала победу над национальной командой США в пятом матче кругового турнира чемпионата мира по кёрлингу в датском Силькеборге.

Встреча завершилась со счётом 8:7 в пользу российской команды, за которую выступили Алина Ковалёва, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

После пяти игр россиянки делят второе место в турнирной таблице чемпионата мира с командой Швеции.

Следующими соперниками сборной России станут команды Китая и Финляндии. Матчи пройдут 19 марта.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по кёрлингу победила Японию на ЧМ.