«Лос-Анджелес» с Ковальчуком проиграл «Виннипегу» и первым на Западе потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Виннипегу» принесли шайбы Кевина Хейза, Кайла Коннора и Тайлера Майерса.

«Лос-Анджелес» ответил голами Шона Уокера и Дастина Брауна. Российский форвард Илья Ковальчук записал в свой актив результативную передачу.

«Кингз» с 58 очками в 72 матчах занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ и первой из команд Запада потеряли шансы на выход в плей-офф. «Виннипег», набрав 90 очков в 72 играх — третий.

Ранее сообщалось, что «Тампа» впервые выиграла регулярный чемпионат НХЛ.