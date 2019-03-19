«Лос-Анджелес» с Ковальчуком проиграл «Виннипегу» и первым на Западе потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Победу «Виннипегу» принесли шайбы Кевина Хейза, Кайла Коннора и Тайлера Майерса.
«Лос-Анджелес» ответил голами Шона Уокера и Дастина Брауна. Российский форвард Илья Ковальчук записал в свой актив результативную передачу.
«Кингз» с 58 очками в 72 матчах занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ и первой из команд Запада потеряли шансы на выход в плей-офф. «Виннипег», набрав 90 очков в 72 играх — третий.
Ранее сообщалось, что «Тампа» впервые выиграла регулярный чемпионат НХЛ.