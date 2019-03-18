В «Зените» не намерены закрывать клубный канал после скандального шоу

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Президент и генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о новом клубном канале Z+, на который обрушилась критика после выхода шоу перед матчем 20-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».
В «Зените» не намерены закрывать клубный канал после скандального шоу
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Конечно, проект Z+ будет продолжен, не вижу повода его закрывать. Думаю, определённые моменты будут пересмотрены. По содержанию, по участникам», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

По его словам, на канале возможно повышение возрастного ценза до 18+ вместо изначально заявленного 16+. При этом он отметил, что «Зенит» старается работать с болельщиками разных возрастов.

«Зенит» запустил новый интерактивный канал, где в прямом эфире транслировался матч со «Спартаком», а перед ним было показано шоу с участием медийных персон. Программа была резко встречена в интернете из-за наличия нецензурной брани.

Ранее РПЛ раскритиковала шоу на новом клубном канале «Зенита».

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