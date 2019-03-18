РПЛ раскритиковала шоу на новом клубном канале «Зенита»

Директор по связям с общественностью Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Алексеев и директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин негативно отнеслись к шоу на клубном канале петербургского «Зенита» Z+, которое было показано перед матчем 20-го тура чемпионата страны со «Спартаком».

«Мы считаем недопустимым показывать такие передачи на ресурсах клуба», — приводит слова Алексеева «Чемпионат».

Мейтин, в свою очередь, отметил, что РПЛ проявляет нетерпимость к мату в публичном пространстве.

«Думаем, что сам канал и клуб должны контролировать контент. Не сомневаемся, что этому будет дана оценка и подобное не повторится», — сказал Мейтин.

«Зенит» запустил новый интерактивный канал, где в прямом эфире транслировался матч со «Спартаком», а перед ним было показано шоу с участием медийных персон. Программа была резко встречена в интернете из-за наличия нецензурной брани.

Ранее Юрий Жирков извинился перед Максимом Глушенковым за инцидент в матче «Спартак» — «Зенит».