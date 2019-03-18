Арбитр Москалёв получил отрицательную оценку за матч «Спартак» — «Зенит»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Владимира Москалёва в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Москалёв совершил ошибки, работая в первом круге на матче «Зенита» и «Спартака». Но, делая его назначение главным рефери на ответную встречу, мы думали, что человек, условно, соберётся, обозлится на себя и настроится», — цитирует главу ДСИ РФС «Чемпионат».

По его мнению, что рефери не стоит нервничать после каждого назначения на игру. Он отметил, что Москалёв не справился в моменте, когда нужно было принять ключевое решение.

«Если оценивать его ошибки, то общая оценка за работу на матче отрицательная. Но в то же время вы видели, что матч проходил в хорошей борьбе, он принял достаточное количество очень правильных решений. Есть что занести в плюс. Но, к сожалению, арбитра оценивают по итоговому результату. И здесь мы имеем минус», — сказал Егоров.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее экс-тренер сборной России Игнатьев прокомментировал ничью «Спартака» и «Зенита».