Экс-тренер сборной России Игнатьев прокомментировал ничью «Спартака» и «Зенита»

Бывший главный тренер «Торпедо» и сборной России Борис Игнатьев в беседе с ФАН прокомментировал ничейный исход матча московского «Спартака» с петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Со стороны обеих команд было очень много желания. И «Спартак», и «Зенит» до последнего пытались набрать три очка. Инициатива переходила по ходу игры от одной команды к другой. Думаю, что по накалу, по тому количеству единоборств, которое было, матч понравился болельщикам», — заявил он.

По его словам, такой накал зачастую приводит к большому количеству брака со стороны команд.

Как отметил Игнатьев, моментов было достаточно, но не хватило реализации. В целом он считает исход встречи закономерным.

«Думаю, до конца чемпионата нас ждёт борьба за золото, и мы увидим много интересного», — добавил эксперт.

«Спартак» и «Зенит»сыграли вничью — 1:1. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал этот результат.