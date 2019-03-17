Кононов прокомментировал ничью с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ
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- РИА Новости
«Результатом недоволен. Второй домашний матч сыграли вничью, тем более по ходу ведём в счёте, но потом пропускаем. Качества футбола хотелось бы лучшего, но это вы будете слышать от меня всегда. После любой игры. Что должно случиться, чтобы я был доволен футболом «Спартака»? Мы должны выигрывать по 5:0», — приводит слова Кононова «Чемпионат».
«Спартак» и «Зенит»сыграли вничью 1:1 в центральном матче 20-го тура РПЛ.
Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» недоволен ничьей в матче РПЛ со «Спартаком».