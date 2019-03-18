Васильев обеспокоен отсутствием ближайшего резерва в сборной России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что в России не ведётся работа с молодыми спортсменами и некому заменить лидеров национальной команды.

«Кроме Логинова и Юрловой, у нас никого больше нет. Если убрать их из состава, будет катастрофический провал. Где наш ближайший резерв? Не видно никаких попыток работы с молодыми. Так что в ближайшее время необходимо подумать о том, что будет дальше, с кем мы подойдём к Олимпийским играм 2022 года», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Также экс-биатлонист назвал итоговый результат чемпионата мира в Эстерсунде положительным для сборной России. Российские спортсмены сумели завоевать три комплекта медалей: две серебряные награды и одну бронзовую.

Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад не попал в состав сборной Франции по биатлону на этап КМ в Хольменколлене.