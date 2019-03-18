Фуркад не попал в состав сборной Франции по биатлону на этап КМ в Хольменколлене
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В заявке сборной Франции на заключительный этап Кубка мира, опубликованной на официальном сайте Федерации лыжных видов спорта Франции, не оказалось Мартена Фуркада. При этом в списке участников значится его старший брат Симон.
На завершившемся чемпионате мира по биатлону Мартен Фуркад не сумел завоевать ни одной награды, установив антирекорд по итоговому результату гонки на крупных соревнованиях. В индивидуальной гонке на 20 км француз финишировал 39-м.
Этап Кубка мира в норвежском Хольменколлене пройдёт с 21 по 24 марта.
Ранее Фуркад заявил, что завоевание медали на ЧМ не спасло бы его неудачный сезон.