Фуркад не попал в состав сборной Франции по биатлону на этап КМ в Хольменколлене

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Пятикратный победитель Олимпийских игр и 11-кратный чемпион мира Мартен Фуркад не попал в заявку сборной Франции на этап Кубка мира в Хольменколлене после того, как на первенстве планеты в Эстерсунде не завоевал ни одной награды.
Фуркад не попал в состав сборной Франции по биатлону на этап КМ в Хольменколлене
  • © Johan Axelsson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В заявке сборной Франции на заключительный этап Кубка мира, опубликованной на официальном сайте Федерации лыжных видов спорта Франции, не оказалось Мартена Фуркада. При этом в списке участников значится его старший брат Симон.

На завершившемся чемпионате мира по биатлону Мартен Фуркад не сумел завоевать ни одной награды, установив антирекорд по итоговому результату гонки на крупных соревнованиях. В индивидуальной гонке на 20 км француз финишировал 39-м.

Этап Кубка мира в норвежском Хольменколлене пройдёт с 21 по 24 марта.

Ранее Фуркад заявил, что завоевание медали на ЧМ не спасло бы его неудачный сезон.

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