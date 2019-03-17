Фуркад считает, что завоевание медали на ЧМ не спасло бы его неудачный сезон

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Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад поделился мнением о своём выступлении на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Фуркад считает, что завоевание медали на ЧМ не спасло бы его неудачный сезон
  • Reuters

«Думаю, начало зимы и болезнь в феврале подкосили меня в ментальном плане, и я не смог оправиться. Я не показывал тот уровень, который могу показывать. Чувствую, что не могу генерировать позитив. Ещё больше меня расстраивают мои результаты, когда я вижу достижения остальной команды. Хотя я рад за них. Медаль чемпионата мира не спасла бы мой сезон», — приводит слова Фуркада L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Фуркад впервые за десять лет не завоевал медалей на чемпионате мира.

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