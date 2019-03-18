Крамер: похоже, Устюгову потребуется операция

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что проблемы со здоровьем не позволят Сергею Устюгову продолжить сезон и спортсмену потребуется хирургическое вмешательство.

«Вернувшись в Москву, Сергей проверился у нескольких врачей, и они выявили камни в жёлчном пузыре. Похоже, сейчас ему потребуется операция. Он расстроен из-за появившихся проблем, нелучшего выступления на чемпионате мира в Зеефельде и из-за того, что не сможет завершить сезон», — цитирует Крамера NRK.

Также наставник добавил, что надеется хорошо выстроить тренировочный процесс в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Устюгов испытывает проблемы со здоровьем и может пропустить ЧР по лыжным гонкам.