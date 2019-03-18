Крамер: похоже, Устюгову потребуется операция
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«Вернувшись в Москву, Сергей проверился у нескольких врачей, и они выявили камни в жёлчном пузыре. Похоже, сейчас ему потребуется операция. Он расстроен из-за появившихся проблем, нелучшего выступления на чемпионате мира в Зеефельде и из-за того, что не сможет завершить сезон», — цитирует Крамера NRK.
Также наставник добавил, что надеется хорошо выстроить тренировочный процесс в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что Устюгов испытывает проблемы со здоровьем и может пропустить ЧР по лыжным гонкам.