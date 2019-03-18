Устюгов испытывает проблемы со здоровьем и может пропустить ЧР по лыжным гонкам

Российский лыжник Сергей Устюгов, вероятнее всего, пропустит чемпионат России, поскольку ему может потребоваться операция.

«Если Устюгову придётся делать операцию, то ни о каком участии в чемпионате России не может быть и речи. Я очень сомневаюсь, что он сможет там выступать. Пока ничего не планируем, нам необходимо со здоровьем спортсмена разобраться, а потом уже думать о стартах и о следующем сезоне», — заявила ТАСС президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Чемпионат России пройдёт с 29 марта по 7 апреля в Архангельской области.

Ранее сообщалось, что Устюгов может преждевременно завершить сезон из-за проблем со здоровьем.