Тренер «Питтсбурга» назвал Малкина элитным хоккеистом, которого сложно заменить
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«Малкина сложно заменить. Евгений — элитный хоккеист, это говорит само за себя. Что касается дальнейших действий, то решения мы будем принимать в зависимости от складывающихся обстоятельств», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.
Малкин пропустил последний матч своей команды против клуба «Филадельфия Флайерс» (1:2) из-за травмы верхней части тела.
Ранее сообщалось, что Малкин пропустит около недели из-за травмы.