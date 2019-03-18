Тренер «Питтсбурга» назвал Малкина элитным хоккеистом, которого сложно заменить

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал травму российского форварда Евгения Малкина.
Тренер «Питтсбурга» назвал Малкина элитным хоккеистом, которого сложно заменить
  • © Jeanine Leech/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Малкина сложно заменить. Евгений — элитный хоккеист, это говорит само за себя. Что касается дальнейших действий, то решения мы будем принимать в зависимости от складывающихся обстоятельств», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

Малкин пропустил последний матч своей команды против клуба «Филадельфия Флайерс» (1:2) из-за травмы верхней части тела.

Ранее сообщалось, что Малкин пропустит около недели из-за травмы.

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