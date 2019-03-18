Уткин уверен, что судья пропустил пенальти за фол на Дзюбе в матче РПЛ «Спартак» — «Зенит»

Комментатор Василий Уткин уверен, что арбитр встречи 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом» Владимир Москалёв должен был назначить пенальти за фол на нападающем санкт-петербургского клуба Артёме Дзюбе, а также высказался о необходимости введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе.

«В эмоциональном отношении игра «Спартак» — «Зенит» себя полностью оправдала и стала гвоздем тура. Конечно же, пенальти на Дзюбе был. VAR, приди к нам и дай если не свободу, то по крайней мере справедливость в футболе», — заявил Уткин в эфире программы «Футбольный клуб».

Встреча в рамках 20-го тура РПЛ в Москве между «Спартаком» и «Зенитом» завершилась со счётом 1:1.

Ранее Семак заявил, что у него есть много вопросов к арбитру матча «Спартак» — «Зенит».