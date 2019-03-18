Уткин уверен, что судья пропустил пенальти за фол на Дзюбе в матче РПЛ «Спартак» — «Зенит»
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- РИА Новости
«В эмоциональном отношении игра «Спартак» — «Зенит» себя полностью оправдала и стала гвоздем тура. Конечно же, пенальти на Дзюбе был. VAR, приди к нам и дай если не свободу, то по крайней мере справедливость в футболе», — заявил Уткин в эфире программы «Футбольный клуб».
Встреча в рамках 20-го тура РПЛ в Москве между «Спартаком» и «Зенитом» завершилась со счётом 1:1.
Ранее Семак заявил, что у него есть много вопросов к арбитру матча «Спартак» — «Зенит».