Семак заявил, что у него есть много вопросов к арбитру матча «Спартак» — «Зенит»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что у него есть вопросы к судейству матча с московским «Спартаком» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У меня много вопросов к судье сегодня. Повтор с Артёмом Дзюбой я видел, по мне — это пенальти. Чистый. Дзюба прокидывает мяч, следует удар в бедро. По поводу отменённого забитого мяча — не знаю, был офсайд или нет, нужно устанавливать систему VAR. Решения не должны зависеть от одного человека», — приводит слова Семака «Чемпионат».

«Спартак» и «Зенит»сыграли вничью 1:1 в центральном матче 20-го тура РПЛ. Встречу судила бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.

Ранее Семак заявил, что «Зенит» недоволен ничьей в матче РПЛ со «Спартаком».