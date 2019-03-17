Семак заявил, что у него есть много вопросов к арбитру матча «Спартак» — «Зенит»

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что у него есть вопросы к судейству матча с московским «Спартаком» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак заявил, что у него есть много вопросов к арбитру матча «Спартак» — «Зенит»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«У меня много вопросов к судье сегодня. Повтор с Артёмом Дзюбой я видел, по мне — это пенальти. Чистый. Дзюба прокидывает мяч, следует удар в бедро. По поводу отменённого забитого мяча — не знаю, был офсайд или нет, нужно устанавливать систему VAR. Решения не должны зависеть от одного человека», — приводит слова Семака «Чемпионат».

«Спартак» и «Зенит»сыграли вничью 1:1 в центральном матче 20-го тура РПЛ. Встречу судила бригада арбитров во главе с  Владимиром Москалёвым.

Ранее Семак заявил, что «Зенит» недоволен ничьей в матче РПЛ со «Спартаком».

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