Семак заявил, что у него есть много вопросов к арбитру матча «Спартак» — «Зенит»
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- РИА Новости
«У меня много вопросов к судье сегодня. Повтор с Артёмом Дзюбой я видел, по мне — это пенальти. Чистый. Дзюба прокидывает мяч, следует удар в бедро. По поводу отменённого забитого мяча — не знаю, был офсайд или нет, нужно устанавливать систему VAR. Решения не должны зависеть от одного человека», — приводит слова Семака «Чемпионат».
«Спартак» и «Зенит»сыграли вничью 1:1 в центральном матче 20-го тура РПЛ. Встречу судила бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.
Ранее Семак заявил, что «Зенит» недоволен ничьей в матче РПЛ со «Спартаком».