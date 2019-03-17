Глушаков: и «Спартак», и «Зенит» заслужили голы, дерби удалось

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Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничейный исход матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Глушаков: и «Спартак», и «Зенит» заслужили голы, дерби удалось
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«Нам надо было выигрывать и не упускать очки, чтобы «Зенит» не оторвался дальше. Но увы… Боевая ничья. Думаю, и мы, и они заслужили голы. Дерби удалось», — приводит слова Глушакова «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Он отметил, что тяжело оценивать, какая из команд сыграла лучше, поскольку любой из игроков скажет, что сильнее был именно его клуб.

«Это футбол, и результат — на табло. Можно быть лучше, а победит другая команда. Какая разница?» — добавил капитан «Спартака».

«Спартак» сыграл вничью 1:1 с «Зенитом» в центральном матче 20-го тура РПЛ.

Ранее Сергей Семак заявил, что арбитр должен был назначить пенальти за фол на Артёме Дзюбе.

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