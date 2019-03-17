Макгрегор провёл символическое вбрасывание в матче НХЛ «Бостон» — «Коламбус»

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макргегор провёл символическое вбрасывание шайбы перед началом матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встретились «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс».

Конор Макгрегор был приглашён на домашнюю игру «Бостон Брюинз» для празднования вечера ирландского наследия накануне Дня святого Патрика, который отмечается 17 марта. Спортсмен произвёл символическое вбрасывание шайбы перед началом встречи.

Поединок закончился со счётом 2:1 (ОТ), победную шайбу забросил Брэд Маршан.

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин не сумел отличиться набранными очками, а вратарь Сергей Бобровский не принял участия в матче, так как не попал в заявку.

Ранее сообщалось, что россиянин Дадонов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ.