Перес провёл 900 матчей на посту президента «Реала»

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Матч с «Сельтой» (2:0) в рамках испанской Примеры стал для президента мадридского «Реала» Флорентино Переса 900-м на посту главы клуба.
Перес провёл 900 матчей на посту президента «Реала»
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Президент «Реала» Флорентино Перес провёл 900-й матч на посту главы королевского клуба. По этому показателю он уступает только Сантьяго Бернабеу (1407), чьим именем назван домашний стадион команды.

За 16 лет президентства Переса «Реал» сумел выиграть 24 трофея, в том числе пять раз став победителем Лиги чемпионов и четыре — чемпионом Испании.

Ранее сообщалось, что «Атлетик» обыграл «Атлетико» в 28-м туре Примеры.

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