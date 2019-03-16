«Атлетик» обыграл «Атлетико» в 28-м туре Примеры

«Атлетик» из Бильбао одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче 28-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Атлетику» принесли голы Иньяки Уильямса и Кенана Кодро, забивших на 73-й и 85-й минутах соответственно.

«Атлетико» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице Примеры и опережает идущий третьим «Реал» на два очка. «Атлетик» с 37 очками — девятый.

Ранее сообщалось, что «Реал» одержал первую победу после возвращения Зинедина Зидана, обыграв «Сельту».