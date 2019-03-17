«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Вулверхэмптону»

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«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вулверхэмптон Уондерерс» в четвертьфинале Кубка Англии по футболу.
«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Вулверхэмптону»
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «волкам» принесли голы Рауля Хименеса и Диогу Жота, отличившихся на 70-й и 76-й минутах матча.

«Манчестер Юнайтед» ответил голом Маркуса Рашфорда на 95-й минуте.

Таким образом, «Вулверхэмптон» вышел в полуфинал Кубка Англии, а «Манчестер Юнайтед» завершил выступление в нынешнем розыгрыше турнира.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отыгрался с 0:2 в матче с «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка Англии.

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