«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Вулверхэмптону»
- Reuters
Встреча, прошедшая на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу «волкам» принесли голы Рауля Хименеса и Диогу Жота, отличившихся на 70-й и 76-й минутах матча.
«Манчестер Юнайтед» ответил голом Маркуса Рашфорда на 95-й минуте.
Таким образом, «Вулверхэмптон» вышел в полуфинал Кубка Англии, а «Манчестер Юнайтед» завершил выступление в нынешнем розыгрыше турнира.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отыгрался с 0:2 в матче с «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка Англии.