«Манчестер Сити» отыгрался с 0:2 в матче с «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Манчестер Сити» одержал победу над «Суонси Сити» в четвертьфинале Кубка Англии по футболу.

Встреча, прошедшая на «Либерти Стэдиум» в Суонси, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Суонси» забили Мэтт Граймз и Берсант Целина, отличившиеся на 20-й и 29-й минутах соответственно.

«Манчестер Сити» ответил голами Бернарду Силвы и Серхио Агуэро на 69-й и 88-й минутах. Автогол в пассиве голкипера «Суонси» Кристоффера Нордфельдта, переправившего мяч в свои ворота на 78-й минуте матча.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, а «Суонси» завершил выступления в нынешнем розыгрыше турнира.

В другом матче игрового дня «Уотфорд» со счётом 2:1 взял верх над лондонским «Кристал Пэлас» и также пробился в 1/2 финала.

Ранее сообщалось, что «Лестер» в меньшинстве вырвал победу в матче АПЛ с «Бернли».