Черчесов прокомментировал вызов Жиркова в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов защитника Юрия Жиркова в расположение национальной команды на тренировочный сбор перед матчами квалификации чемпионата Европы с Бельгией и Казахстаном.

«Мы ещё раньше планировали вызвать Жиркова в сборную. Во многом по этой причине я летал в Санкт-Петербург на матч «Зенита» с «Вильярреалом», где перед игрой встретился с Юрием. Мы договорились вернуться к этому вопросу ближе к сбору исходя из его состояния. Именно поэтому его не было в списке, обнародованном тренерским штабом 11 марта», — приводит слова Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза.

Наставник отметил, что 16 марта снова встретился с Жирковым и они пришли к решению о его вызове в состав национальной команды.

«Он чувствует себя хорошо, и мы будем рады видеть его в воскресенье после игры со «Спартаком» в расположении сборной. Он опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждём в ближайшее время в сборной», — добавил специалист.

35-летний футболист 10 июля объявил о завершении выступлений за национальную команду. За сборную России Жирков провёл 87 матчей и забил два мяча. На домашнем чемпионате мира 2018 года он травмировал ахиллово сухожилие в матче с Испанией, из-за чего сыграл только два официальных матча за «Зенит» в нынешнем сезоне (оба — после возобновления сезона РПЛ) и провёл на поле все 180 минут игрового времени.

Ранее стало известно, что Жирков был вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Казахстаном.