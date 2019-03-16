Жирков вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Казахстаном

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков вызван в сборную России на тренировочный сбор перед матчами квалификации чемпионата Европы с Бельгией и Казахстаном.

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Тренировочный сбор стартует в Новогорске 17 марта.

Матч с Бельгией запланирован на 21 марта. Игра с Казахстаном состоится 24 марта.

35-летний футболист 10 июля объявил о завершении выступлений за национальную команду. За сборную России Жирков провёл 87 матчей и забил два мяча. На домашнем чемпионате мира 2018 года он травмировал ахиллово сухожилие в матче с Испанией, из-за чего сыграл только два официальных матча за «Зенит» в нынешнем сезоне (оба — после возобновления сезона РПЛ) и провёл на поле все 180 минут игрового времени.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин будет комментировать отборочный матч ЧЕ-2020 Казахстан — Россия.