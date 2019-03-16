Головин прокомментировал победу «Монако» над «Лиллем» в Лиге 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе своей команды над «Лиллем» в матче 29-го тура французской футбольной Лиги 1.

«Получилась достаточно открытая игра. Думаю, было видно, что и мы, и они старались забить, много времени проводили в атаке. Хороших моментов для этого было немало у обеих команд», — приводит слова игрока «Чемпионат».

Он отметил, что монегаски смогли додавить соперника в концовке игры. Хавбек подчеркнул, что победа важна с турнирной точки зрения.

«Выиграть в гостях у одного из лидеров чемпионата приятно вдвойне», — добавил Головин.

Ранее «Монако» с Головиным на последних минутах вырвал победу над «Лиллем» в Лиге 1.