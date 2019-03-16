«Монако» с Головиным на последних минутах вырвал победу над «Лиллем» в Лиге 1
- AFP
- © DENIS CHARLET
Встреча, прошедшая в Вильнёв-д'Аске на стадионе «Пьер-Моруа», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч в игре на 90-й минуте забил Винисиус Мораис.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе, провёл на поле 79 минут и не отметился результативными действиями.
«Монако» занимает 16-е место с 30 очками. «Лилль» находится на второй строчке, имея в активе 57 баллов.
Ранее «Марсель» победил «Ниццу» в Лиге 1.