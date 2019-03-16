«Нью-Орлеан» потерпел поражение от «Портленда» в НБА, несмотря на 45 очков Рэндла

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«Нью-Орлеан Пеликанс» проиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Нью-Орлеан» потерпел поражение от «Портленда» в НБА, несмотря на 45 очков Рэндла
  • Reuters
  • © Stephen Lew-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Нью-Орлеане, завершилась со счётом 110:122.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Джулиус Рэндл, который оформил дабл-дабл из 45 очков и 11 подборов. Его одноклубник Элфрид Пэйтон записал в свой актив трипл-дабл из 14 баллов, 12 подборов и 16 результативных передач.

У «Блэйзерс» 24 очка набрал Дэмьен Лиллард, 23 балла на свой счёт записал Си Джей Макколлум. Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов.

Ранее 41 очко Джеймса Хардена помогло «Хьюстону» победить «Финикс» в НБА.

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