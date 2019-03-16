«Хьюстон» победил «Финикс» в НБА, Харден набрал 41 очко

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«Хьюстон Рокетс» взял верх над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Хьюстон» победил «Финикс» в НБА, Харден набрал 41 очко
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Warner

Игра, проходившая в Хьюстоне, завершилась в пользу хозяев — 108:102.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл из 41 очка и 11 подборов. Его одноклубник Эрик Гордон записал в свой актив 19 баллов. На счету Клинта Капелы дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

В составе «Санз» 29 баллов набрал Девин Букер, 22 очка на свой счёт записал Келли Убре. Дабл-даблами отметились Деандре Эйтон (17 очков и 14 подборов) и Ришон Холмс (12 баллов и 11 подборов).

Ранее «Лейкерс» уступил «Торонто» в НБА, несмотря на 29 очков Джеймса.

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