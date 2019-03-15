Чемпион WBA Бивол рассказал, когда собирается вернуться на ринг
- РИА Новости
«Идеально вернуться было бы в конце августа или сентябре. Думаю, в это время», — приводит слова спортсмена Sport24.
Он также ответил на вопрос, точно ли поединок пройдёт в США.
«Не факт. Может, и в России получится побоксировать. Я бы с радостью это сделал. Всегда приятно выступать дома, перед нашим зрителем», — добавил Бивол.
В последнем поединке Бивол победил по решению судей американца Джо Смита — младшего и в пятый раз защитил чемпионский пояс. На его счету 16 побед на профессиональном ринге и ни одного поражения.
Ранее Бивол высказался о возможном объединительном бое с Сергеем Ковалёвым.