Чемпион WBA Бивол рассказал, когда собирается вернуться на ринг

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, когда планирует вернуться на ринг.

«Идеально вернуться было бы в конце августа или сентябре. Думаю, в это время», — приводит слова спортсмена Sport24.

Он также ответил на вопрос, точно ли поединок пройдёт в США.

«Не факт. Может, и в России получится побоксировать. Я бы с радостью это сделал. Всегда приятно выступать дома, перед нашим зрителем», — добавил Бивол.

В последнем поединке Бивол победил по решению судей американца Джо Смита — младшего и в пятый раз защитил чемпионский пояс. На его счету 16 побед на профессиональном ринге и ни одного поражения.

Ранее Бивол высказался о возможном объединительном бое с Сергеем Ковалёвым.