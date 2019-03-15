Бивол высказался о возможном объединительном бое с Ковалёвым

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал вызов со стороны соотечественника и обладателя титула Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва.

«Ковалёв ещё просил сообщить, готов ли я. Но он знает, что я готов. И он готов, я это знаю. Уже раньше были определённые договорённости. Да, написал он так сейчас. Напомнил лишний раз о себе. Наверное, это хорошо. Но не думаю, что от наших слов что-то может измениться», — цитирует спортсмена Sport24.

По его словам, на данный момент многое зависит от работы промоутеров. Он также отметил, что WBO обязала Ковалёва драться с Энтони Ярдом, при этом также есть первый претендент на пояс WBA — Маркус Браун.

«У меня прямо сейчас мысли о другом совсем. О семье, об отдыхе. Когда будем планировать следующий бой, учтём тот факт, что Сергей готов с нами боксировать. Есть и ещё один маленький нюанс: у нас разные телеканалы. Не знаю, какие у Сергея условия. Обсуждать можно», — сказал Бивол.

Ранее представитель Бивола рассказал о потенциальных соперниках боксёра.