Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы

Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов футбольной Лиги Европы.

По результатам жеребьёвки, которая состоялась в швейцарском Ньоне, определились следующие пары:

— «Наполи» (Италия) — «Арсенал» (Англия);

— «Вильярреал» (Испания) — «Валенсия» (Испания);

— «Бенфика» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия);

— «Славия» (Чехия) — «Челси» (Англия).

Победители по сумме двух матчей встретятся в полуфиналах турнира. Лучшая команда противостояния между «Наполи» и «Арсеналом» встретится с победителем пары «Вильярреал» — «Валенсия». Победитель же противостояния между «Бенфикой» и «Айнтрахтом» выйдет на лучшую команду из пары «Славия» — «Челси».

Ранее определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов.