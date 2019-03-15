Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы

Короткая ссылка
Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов футбольной Лиги Европы.
Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы
  • Reuters

По результатам жеребьёвки, которая состоялась в швейцарском Ньоне, определились следующие пары:

— «Наполи» (Италия) — «Арсенал» (Англия);

— «Вильярреал» (Испания) — «Валенсия» (Испания);

— «Бенфика» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия);

— «Славия» (Чехия) — «Челси» (Англия).

Победители по сумме двух матчей встретятся в полуфиналах турнира. Лучшая команда противостояния между «Наполи» и «Арсеналом» встретится с победителем пары «Вильярреал» — «Валенсия». Победитель же противостояния между «Бенфикой» и «Айнтрахтом» выйдет на лучшую команду из пары «Славия» — «Челси».

Ранее определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить