Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы
- Reuters
По результатам жеребьёвки, которая состоялась в швейцарском Ньоне, определились следующие пары:
— «Наполи» (Италия) — «Арсенал» (Англия);
— «Вильярреал» (Испания) — «Валенсия» (Испания);
— «Бенфика» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия);
— «Славия» (Чехия) — «Челси» (Англия).
Победители по сумме двух матчей встретятся в полуфиналах турнира. Лучшая команда противостояния между «Наполи» и «Арсеналом» встретится с победителем пары «Вильярреал» — «Валенсия». Победитель же противостояния между «Бенфикой» и «Айнтрахтом» выйдет на лучшую команду из пары «Славия» — «Челси».
Ранее определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов.