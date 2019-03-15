Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов футбольной Лиги чемпионов.

По результатам жеребьёвки, которая состоялась в швейцарском Ньоне, определились следующие пары:

— «Аякс» (Нидерланды) — «Ювентус» (Италия);

— «Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия);

— «Тоттенхэм» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия);

— «Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Победители противостояний по сумме двух матчей встретятся в полуфиналах главного европейского клубного футбольного турнира. Лидер противостояния между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» встретится с победителем пары «Аякс» — «Ювентус». Победитель же противостояния между «Ливерпулем» и «Порту» выйдет на лучшую команду из пары «Барселона» — «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что впервые с 1971 года шесть английских клубов сыграют в четвертьфиналах еврокубков.