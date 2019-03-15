Навка высказалась о повышении возрастного ценза в женском фигурном катании

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала мнение, согласно которому стоит повысить возрастной ценз в женском одиночном катании.
Навка высказалась о повышении возрастного ценза в женском фигурном катании
  • РИА Новости

«Мнения разделяются. Мужчины хотят видеть более взрослых и осознанных девушек, как мне кажется. Мне нравятся девочки, которые создают конкуренцию. Это сложная дилемма. В любом случае они едут на юниорские чемпионаты, прыгают там четверные и хотят быть первыми. Конечно, это сильное давление. Не думаю, что кто-то знает правильный ответ», — сказала Навка.

Она также ответила на вопрос об изменениях в фигурном катании после нововведений.

«Спорт идёт вперёд, он стал намного техничнее, чем в моё время. Поэтому я думаю, что всё правильно», — отметила Навка.

Ранее Навка дала совет Алине Загитовой перед ЧМ по фигурному катанию.

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