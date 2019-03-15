Навка дала совет Загитовой перед ЧМ по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала тот факт, что Алина Загитова в текущем сезоне не побеждала на крупных турнирах.

«Всегда легче догонять, чем удерживать лидирующие позиции. Это большая ответственность. Ей нужно сбросить чемпионские оковы. Она прекрасная спортсменка, просто нужно психологически правильно настроиться», — сказала Навка.

По её мнению, когда становишься олимпийским чемпионом в 16 лет, то ещё вся жизнь впереди, чтобы постоянно развиваться. Если после этого с карьерой что-то пошло не так, то можно уйти выступать в ледовых шоу.

«Я закончила спорт в 30, когда стала олимпийской чемпионкой. Мне казалось, что вот она, жизнь, теперь можно сесть на диван и расслабиться, а больше ничего не нужно. Но для того, чтобы жить, нужно каждый день преодолевать себя и учиться. Иначе неинтересно. И я встала, создала шоу, развиваюсь, учусь, воспитываю детей... Поэтому этим маленьким девочкам можно только позавидовать. Конечно, всё зависит от того, кто находится рядом с ними. Я хочу сказать родителям, чтобы они помогали и поддерживали, давали идеи, потому что 16 лет — это ещё ребёнок», — подчеркнула Навка.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в японской Сайтаме с 20 по 24 марта.

Ранее Навка высказалась о решении Евгении Медведевой уйти от тренера Этери Тутберидзе.