Гол Себальоса принёс победу «Реалу» в матче с «Бетисом» в Примере

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Мадридский «Реал» обыграл «Бетис» в матче 19-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче на 13-й минуте открыл полузащитник «Реала» Лука Модрич. В середине второго тайма игрок «Бетиса» Серхио Каналес восстановил равновесие. На 88-й минуте вышедший на замену Дани Себальос принёс победу «Реалу» ударом со штрафного.

После этой победы «Реал» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Примеры с 33 очками. «Бетис» идёт на седьмом месте, набрав 26 баллов.

Ранее сообщалось, что дубль Луиса Суареса помог «Барселоне» обыграть «Эйбар» в матче 19-го тура Примеры.

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