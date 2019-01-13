Россияне завоевали 10 медалей на ЧЕ по шорт-треку в Голландии

Российские шорт-трекисты завоевали 10 медалей на чемпионате Европы в Дордрехте.

На счету российской команды две золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград.

На верхнюю ступень пьедестала поднялись Софья Просвирнова и Семён Елистратов на дистанции 1000 метров. Серебряные награды выиграла Просвирнова в многоборье и женская эстафетная команда. Бронза в активе Павла Ситникова (500 м), Дениса Айрапетяна (1000 м), Семёна Елистратова (1500 м, многоборье), Софьи Просвирновой (1500 м) и мужской эстафетной команды.

Ранее сообщалось, что голландский шорт-трекист получил ожоги третьей степени при разжигании печи.