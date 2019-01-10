Голландский шорт-трекист получил ожоги третьей степени при разжигании печи

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Четырёхкратный чемпион мира по шорт-треку Шинки Кнегт получил ожоги третьей степени при разжигании дровяной печи у себя дома.

Как сообщает NOS, инцидент произошёл в доме спортсмена: когда он пытался разжечь дровяную печь, на нём загорелась одежда.

Кнегт с ожогами различной степени тяжести был доставлен в одну из больниц Гронингена.

Отмечается, что серьёзнее всего пострадала левая нога 29-летнего шорт-трекиста — на ней ожоги третьей степени.

Кнегт является четырёхкратным чемпионом мира, а также 12-кратным чемпионом Европы. В его активе также серебро Олимпиады-2018 и бронза Игр-2014.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка из Южной Кореи обвинила тренера в изнасиловании.

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