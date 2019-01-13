Шипулин: сборная России по биатлону подарила нам двойной праздник, это гениально
- © BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring
- globallookpress.com
«Сборная России по биатлону подарила нам двойной праздник! В женской и мужской эстафетах. Это гениально! Всех с праздником российского биатлона! Ура!» — написал Шипулин в своём Instagram.
Мужская и женская сборные команды России по биатлону на этапе в Оберхофе впервые с 2006 года выиграли обе эстафетные гонки в рамках одного этапа Кубка мира.
Ранее Александр Логинов заявил, что не волновался перед своим стартом в эстафете на этапе КМ в Оберхофе.