Логинов заявил, что не волновался перед своим стартом в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

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Россиянин Александр Логинов прокомментировал своё выступление на четвёртом этапе мужской эстафетной гонки 4 × 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Логинов заявил, что не волновался перед своим стартом в эстафете на этапе КМ в Оберхофе
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Очень приятно было получать преимущество, ребята справились шикарно. И спасибо девчонкам, которые за нас болели, а также болельщикам. Не переживал перед стартом, но погодные условия таковы, что можно было прийти либо на ветер стрелять, либо на штиль», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Логинов принял эстафету первым и, несмотря на четыре промаха, смог сохранить позицию, тем самым принеся сборной первое за три года золото в эстафете.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые за 13 лет выиграла обе эстафеты на одном этапе КМ по биатлону.

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