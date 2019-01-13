Дубль Мозякина помог «Металлургу» обыграть «Нефтехимик» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Мозякина помог «Металлургу» обыграть «Нефтехимик» в матче КХЛ
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Металлургу» принесли шайбы Романа Любимова, Николая Кулёмина, Дениса Расмуссена и дубль Сергея Мозякина.

«Нефтехимик» ответил голами Юусо Пуустинена и Александра Авцина.

Таким образом, «Металлург» продлил свою серию побед, которая теперь насчитывает восемь игр.

В других матчах игрового дня «Сибирь» победила «Салават Юлаев» (4:2), а «Барыс» по буллитам взял верх над «Сочи» (3:2).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить