Дубль Мозякина помог «Металлургу» обыграть «Нефтехимик» в матче КХЛ
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- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Металлургу» принесли шайбы Романа Любимова, Николая Кулёмина, Дениса Расмуссена и дубль Сергея Мозякина.
«Нефтехимик» ответил голами Юусо Пуустинена и Александра Авцина.
Таким образом, «Металлург» продлил свою серию побед, которая теперь насчитывает восемь игр.
В других матчах игрового дня «Сибирь» победила «Салават Юлаев» (4:2), а «Барыс» по буллитам взял верх над «Сочи» (3:2).
Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ.