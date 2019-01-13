Дубль Мозякина помог «Металлургу» обыграть «Нефтехимик» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Металлургу» принесли шайбы Романа Любимова, Николая Кулёмина, Дениса Расмуссена и дубль Сергея Мозякина.

«Нефтехимик» ответил голами Юусо Пуустинена и Александра Авцина.

Таким образом, «Металлург» продлил свою серию побед, которая теперь насчитывает восемь игр.

В других матчах игрового дня «Сибирь» победила «Салават Юлаев» (4:2), а «Барыс» по буллитам взял верх над «Сочи» (3:2).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ.