«Локомотив» одержал победу над «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ

Ярославский «Локомотив» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе ярославского коллектива отличились Андрей Локтионов, Егор Аверин, Кирилл Слепец и Брэндон Козун. У хозяев шайбы забросили Антон Красоткин и Константин Глазачев.

В параллельных матчах хабаровский «Амур» по буллитам уступил череповецкой «Северстали» (2:3), а китайский «Куньлунь Ред Стар» проиграл финскому «Йокериту» (3:5).

Ранее ЦСКА всухую обыграл «Трактор» в матче КХЛ.