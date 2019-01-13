«Локомотив» одержал победу над «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ
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- РИА Новости
Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе ярославского коллектива отличились Андрей Локтионов, Егор Аверин, Кирилл Слепец и Брэндон Козун. У хозяев шайбы забросили Антон Красоткин и Константин Глазачев.
В параллельных матчах хабаровский «Амур» по буллитам уступил череповецкой «Северстали» (2:3), а китайский «Куньлунь Ред Стар» проиграл финскому «Йокериту» (3:5).
Ранее ЦСКА всухую обыграл «Трактор» в матче КХЛ.