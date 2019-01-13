Зайцева высказалась о победе женской сборной России в эстафете на этапе КМ в Оберхофе
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«Этот результат сенсационный, только если рассматривать с той стороны, что давно не побеждали. Я сказала бы, что просто удачный старт. Прекрасно, что девчонки справились, сработались и стали единой командой. Единый дух им помог, и они победили. Сейчас важно запомнить это состояние и всегда на эстафетах выходить в этом состоянии и побеждать», — приводит слова Зайцевой Sport24.
Ранее сообщалось, что российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за семь лет.