Зайцева высказалась о победе женской сборной России в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

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Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала победу женской сборной России в эстафетной гонке 4 × 6 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Зайцева высказалась о победе женской сборной России в эстафете на этапе КМ в Оберхофе
  • © Martin Schutt/dpa
  • globallookpress.com

«Этот результат сенсационный, только если рассматривать с той стороны, что давно не побеждали. Я сказала бы, что просто удачный старт. Прекрасно, что девчонки справились, сработались и стали единой командой. Единый дух им помог, и они победили. Сейчас важно запомнить это состояние и всегда на эстафетах выходить в этом состоянии и побеждать», — приводит слова Зайцевой Sport24.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за семь лет.

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